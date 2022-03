Michel Temer nega fim de casamento com Marcela

O casamento entre o ex-presidente Michel Temer (MDB) e Marcela Temer continua de pé, de acordo com o político. A confirmação foi feita à Folha de São Paulo, após a informação de que eles teriam se separado.

Inicialmente, Temer reagiu com indignação ao saber que a informação havia sido divulgada. Depois, negou os rumores em tom de brincadeira à coluna de Mônica Bergamo, afirmando que até "ligou para casa" para conversar com a mulher.

Ele contou que a própria Marcela recebeu inúmeros telefonemas sobre o assunto, e ela desmentiu um por um.

De acordo com o colunista Vicente Nunes, do Correio Braziliense, Marcela teria saído da casa em que vivia com Temer, em São Paulo. Ela teria levado o filho dos dois, Michelzinho, e deixado uma carta explicando porque tomou a decisão.

Marcela, de 38 anos, casou com Michel Temer, de 81 anos, em 2003. O único filho dos dois, Michelzinho, tem 12 anos.