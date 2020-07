Michelle Bolsonaro e filhas testam negativo para covid-19

Michelle Bolsonaro anunciou na manhã deste sábado que ela e as filhas testaram negativo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito nas redes sociais.

"Minhas filhas e eu testamos negativo para covid-19. Agradeço as orações", escreveu a primeira-dama no Instagram.

O alívio é justificável. Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro informou que fez o teste e testou positivo para a covid-19. Ele apresentou sintomas como febre de 38 graus e mal-estar.

Bolsonaro está isolado no Palácio da Alvorada e segue sua agenda através de videoconferência. O presidente também foi ao Hospital das Forças Armadas (HFA) fazer uma ressonância no pulmão e disse estar fazendo tratamendo com cloroquina. Como trata-se de um medicamento que pode gerar arritmias e complicações cardíacas, ele tem feito dois exames cardiológicos por dia.

Foto: Reprodução