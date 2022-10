Michelle deixa de seguir Bolsonaro no Instagram e levanta suspeita de crise

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ter sido um dos motivos para que primeira-dama Michelle Bolsonaro deixasse de seguir o marido, Jair Bolsonaro (PL), no Instagram. Além dele, os filhos do presidente também não estão mais seguindo a esposa do pai.

As suspeitas começaram após o chefe do executivo não se pronunciar após a derrota nas urnas do segundo turno das eleições de 2022. Até a manhã desta segunda-feira (31), Bolsonaro não apareceu na mídia para parabenizar o concorrente, muito menos para agradecer pelos votos que recebeu dos seus eleitores.

O silêncio ensurdecedor do político de direita, no entanto, foi observado através da troca de unfollow com a esposa, criando nas redes sociais teorias de que estariam em uma crise pós-derrota.