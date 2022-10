Michelle posta salmo que exalta as nações após derrota de Bolsonaro

A primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais nesta segunda-feira (31) para compartilhar um salmo com os seguidores. É a primeira manifestação de alguém da família do presidente Jair Bolsonaro (PL) desde a derrota para Lula na eleição, no domingo.

O salmo em questão fala sobre nações. "Salmos 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor", escreveu.

Até agora, Bolsonaro não se manifestou publicamente sobre a derrota - ele foi o primeiro presidente a não conseguir se reeleger no país desde a redemocratização. Os filhos dele também não comentaram o resultado eleitoral.

Mais cedo, uma informação falando que Michelle e Bolsonaro não se seguem mais no Instagram veio à tona.

