Miguel Herrán, 'Rio' de 'La Casa de Papel', diz que está 'destruído' pela covid-19

Miguel Herrán, ator espanhol famoso por interpretar o personagem Rio na série "La Casa de Papel" (Netflix), revelou nesta segunda-feira (11) que está com Covid-19. Nas redes sociais, ele fez um desabafo ao informar seus fãs sobre seu estado de saúde.

"Seis dias foram suficientes para me destruir", afirmou. "Eu não quero mais falar. Nem comer. Parei no meu momento mais construtivo e isso se tornou destrutivo. Estou desapontado comigo mesmo. Quero ser uma pessoa melhor."

Ele ainda publicou imagens de estava no dia que recebeu o diagnóstico da doença e como está agora. "Primeiro dia, assim que recebi a notícia de que deveria ficar em casa. Triste, mas feliz. Dominando as emoções", contou. "Dia 6: Não consigo controlar absolutamente nada."

O ator, que também está no elenco de "Elite" (também da Netflix), tranquilizou os fãs. "Estou bem! É apenas uma reflexão que queria compartilhar", afirmou. "E assim vocês também veem algo no Instagram que não é neve", brincou sobre as nevascas históricas que estão sendo registradas na Espanha.