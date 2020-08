Milan iniciará trajetória na Liga Europa com duelo na Irlanda

Sete vezes vencedor da Liga dos Campeões, o Milan vai iniciar a sua trajetória na Liga Europa da temporada 2020/2021 na Irlanda, diante do Shamrock Rovers. Foi o que se definiu nesta segunda-feira (31), quando a Uefa sorteou os confrontos da segunda fase preliminar da competição.

A série, que ocorrerá em jogo único, será disputada no Tallaght Stadium, o estádio do Shamrock Rovers, em Dublin, que possui capacidade para apenas 8 mil espectadores, embora não seja permitida a presença de público nesse momento pela Uefa em competições europeias.

O Milan visitou a Irlanda há 45 anos para empatar em 0x0 com o Athlone Town, pela segunda fase da Copa da Uefa, a atual Liga Europa. Depois, na Itália, derrotou o adversário por 3x0, avançando na competição.

Sem jogar a Liga dos Campeões desde 2014, o Milan retorna para a competição de segunda linha depois de ficar de fora na temporada passada. A Uefa havia aplicado uma punição ao time italiano, que ficou suspenso por um ano de torneios organizados pela associação por ter violado regras de fair-play financeiro.

O Tottenham, derrotado em uma decisão da Liga dos Campeões há 15 meses, também foi sorteado nesta segunda-feira (31) para disputar um confronto fora de casa. Será na Bulgária, frente ao Lokomotiv Plovdiv.

Após ficarem em sexto lugar nas suas ligas nacionais na temporada passada, Milan e Tottenham precisarão avançar em três confrontos para entrar na fase de grupos, que será disputada por 48 equipes e tem o sorteio agendado para 2 de outubro em Atenas, na Grécia.

A Uefa ordenou que os confrontos preliminares da Liga Europa sejam realizados em jogos únicos por causa do calendário apertado advindo da pandemia do coronavírus, que paralisou os torneios por meses. Esta etapa, com Milan e Tottenham, tem 46 duelos.