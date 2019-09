Miley Cyrus e Kaitlynn Carter terminam namoro de um mês

A cantora Miley Cyrus e a empresária Kaitlynn Carter terminaram o namoro de um mês, segundo informações da People divulgadas neste domingo (22). Uma pessoa próxima do ex-casal, cuja identidade não foi divulgada, informou à revista que a cantora "não deseja um relacionamento sério", pois ela quer se concentrar em sua carreira.

"Elas passavam todos os dias juntas e simplesmente não era nada que Miley queria continuar fazendo", informou a fonte.

Apesar do término, as duas ainda são amigas. Pouco antes de engatar o romance com a empresária, em agosto, Miley Cyrus se divorciou do ator Liam Hemsworth, com quem estava casada desde dezembro de 2018.

A separação veio oito meses após as estrelas americanas trocarem alianças. Nas redes sociais, os dois sempre apareciam juntos, em postagem de abril desse ano, a famosa chegou até a falar em filhos.

Na imagem dos stories ela escreveu: “Nosso filho seria tão f*d* e tão engraçado”, disse bem humorada. Na imagem dela com Liam, eles aparecem na capa do filme A Última Música, em que protagonizaram o casal romântico do longa.

No Instagram, Miley postou uma mensagem enigmática após a confirmação do término. “Não lute contra a evolução porque você nunca ganhará. Como a montanha que estou no topo, que uma vez estava embaixo da água, conectada com a África, a mudança é inevitável. As Dolomitas não foram criadas durante a noite, essas maravilhas foram criadas através de milhões de anos”.

Mesmo com o casamento curto, eles já namoravam há anos, desde que fizeram o filme romântico em 2010. Foi em meio às gravações, que eles assumiram o namoro e se tornaram o casal queridinho de Hollywood.