Miliciano envolvido em morte de contraventor no Rio é preso na Bahia

Um policial militar acusado de integrar milícias no Rio de Janeiro, e envolvido na morte do contraventor Fernando Iggnácio de Miranda, no dia 10 de novembro de 2020, no Rio, foi preso na tarde desta terça-feira, 12, na Bahia. A prisão de Rodrigo Silva Neves, de 30 anos, ocorreu durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar da Bahia e do Rio de Janeiro. Rodrigo estava escondido em uma pousada, na cidade baiana de Canavieiras, na região Sul do estado.

A ação ocorreu após uma uma ligação anônima para o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), e contou com a participação de equipes da 6ª (Itabuna) e 7ª (Ilhéus) Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) e da 71ª CIPM. Um outro homem encontrado com o miliciano também foi detido. Foragido da Justiça, Rodrigo já estava afastado da atividade operacional.

A dupla foi encaminhada para a sede da 7ª Coorpin, na cidade de Ilhéus, onde após confirmação da identidade de Rodrigo, o mandado de prisão foi cumprido. Após exames, no Departamento de Polícia Técnica (DPT), o miliciano ficará à disposição da polícia carioca.

“Trabalhamos em parceria com as forças de segurança dos outros estados, visando sempre o combate ao crime organizado. As equipes de Ilhéus e Itabuna, com apoio da PM, vão apurar se o miliciano só se escondia na Bahia, ou se praticava algum tipo de crime”, informou o diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin), delegado Flávio Góis.



Documento de identidade de Rodrigo (Reprodução) Miliciano também estava com o porte de arma no momento da prisão (Reprodução) Rodrigo estava com a carteira da PM do Rio de Janeiro (Reprodução)