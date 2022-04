+ Milionária: nova modalidade lotérica é aprovada e entra em vigor em maio

O Ministério da Economia autorizou a Caixa a instituir uma nova modalidade lotérica, a +Milionária. A autorização foi dada em portaria da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria da Pasta, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, que entra em vigor dia 2 de maio



De acordo com o texto, a nova loteria terá frequência semanal e a data do primeiro concurso será definida pela Caixa.



A aposta mínima custará R$ 6 e será de 6 números na matriz I (números de 1 a 50) e dois números na matriz II (números de 1 a 6) dos volantes dos jogos.



A maior premiação será para quem acertar os oito números indicados.



As apostas poderão ser feitas nas casas lotéricas ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br), além de aplicativo (App Loterias Caixa) de telefone.