Militar é preso após sair da Base Naval de Aratu com fuzil e munições

Um marinheiro foi preso pouco depois de deixar a Base Naval de Aratu (BNA) levando consigo um fuzil modelo FAL, calibre 7.62 e 20 munições da arma, além de um rádio PRC, da marca Motorola. Ele foi flagrado com a arma por policiais militares da 19ª Companhia Independente (19ª CIPM/Paripe), no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário.

Em nota, a assessoria de comunicação social da Marinha do Brasil informou que “a prisão se configurou como flagrante delito e o Militar responderá ao Inquérito Policial Militar (IPM) já aberto pela BNA”.

A circunstância da prisão e o motivo de o militar ter deixado a Base com o fuzil e as munições não foram revelados. A informação é do Comando do 2º Distrito Naval da Marinha do Brasil.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar do Estado da Bahia (PM-BA) e na 5ª Delegacia (Periperi). O CORREIO tentou falar com o delegado titular, mas ninguém atendeu às ligações.