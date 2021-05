Milton Neves detona Milton Leite após comentário: 'Covardão, ingrato'

O apresentador Milton Neves, da Band, reagiu a um comentário que Milton Leite fez sobre ele chamando o narrador de "ingrato" e "covardão". O episódio aconteceu no domingo (9).

A confusão começou quando um seguidor se atrapalhou e marcou o narrador em um comentário do Instagram sobre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Meu presidente? Tá maluco?", respondeu Milton Leite. O seguidor escreveu então que se confundiu e queria marcar Milton Neves. "Desculpa, foi mal". "Me confundir com essa pessoa é mais ofensivo ainda", rebateu o narrador.

Milton Neves ficou sabendo da confusão e usou o Twitter para comentar o caso. "Êta ingrato Milton Leite. Você não aprende mesmo, hein? Não me arrependo de tê-lo tirado das barras dos tribunais (segundo você) e de tê-lo empurrado na TV, mas você merece um replay do seu comportamento a qualquer hora. Covardão, ingrato... lembra do 3° andar, de você chorando e implorando ajuda?", escreveu, em referência a um episódio do passado dos dois.

"(Milton Leite) tuitou que não aceitava ser confundido comigo, mas quando estava DESESPERADO veio às lágrimas implorar merchan e dinheiro em meu escritório. E eu atendi o falso amigo e falso grato interesseiro", acrescentou o apresentador, ao responder um seguidor.

Segundo o Uol, o desentendimento dos dois é antigo e chegou a ser citado em um capítulo da biografia de Milton Neves, na qual o narrador já havia sido chamado de "ingrato". Em entrevista ao portal em 2013, o apresentador contou que ajudou Milton Leite na época do Show da Manhã, arrumando para ele receber cachê para anunciar um colchão. Também disse que o incentivou a seguir para a TV, quando este recebeu proposta da ESPN Brasil.

"Ele foi e me agradecia muito. Certo dia, José Trajano me criticou, e o Milton, para puxar saco, escreveu que eu era antiético porque fazia propaganda de duas cervejas ao mesmo tempo. Eu faço cerveja, mudo de cerveja, mas fico com uma só. Falei: 'E você, sem vergonha, que para não ter problema fazia três colchões concorrentes todo dia para ganhar dinheiro?'. Dei um cacete, e ele nunca se defendeu porque não tem como se defender", afirmou, na época.