Mimo que cabe no bolso: veja dicas de presentes para o Dia dos Pais

"Tem que ser bom e no precinho, ou fica mais complicado", diz o relações públicas Felipe Paz, 23 anos, estabelecendo o preço baixo como principal condição para a compra do presente de Dia dos Pais. Com os gastos básicos com gasolina e alimentação ocupando uma maior parte de seus rendimentos, ele viu o orçamento para mimos em datas especiais encurtar e, por isso, precisa optar por opções que demandem um investimento menor.

"Tá barril, tudo tá muito caro. Boa parte do que tenho vai para a gasolina, por exemplo, que está com o preço nas alturas. Então, não sobra muita coisa, isso dificulta", explica ele, que, apesar disso, não vai deixar de presentear o pai, assim como 73% dos soteropolitanos que, segundo uma pesquisa realizada pela Pollis Estratégia, em parceria com o curso de Administração da Unijorge, vão passar a data dando mimos aos seus progenitores.

Uma missão que, de acordo com a Federação do Comércio da Bahia (Fecomércio-BA), é 1,8% mais fácil do que foi em 2020. Um número que é puxado por produtos tradicionalmente comprados na data como os sapatos masculinos, que registraram variação de -14,8%, em 12 meses, já descontada a inflação, bem como os livros, que apresentaram a mesma queda. Camisas, shorts e sandálias também estão mais baratos, com variação negativa de 9,2%, 7,9% e 7,4%, respectivamente. Realidade diferente dos televisores que, agora, estão 13,5% mais caros em relação ao que se via nesta data no ano passado, fazendo com que o ato de dar uma televisão ao paizão doa no bolso.

Ao falar da queda de 1,8% nos preços, Guilherme Dietze, consultor econômico da Fecomércio-BA, cita os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para garantir que as compras para a data estão, de fato, mais baratas este ano na Região Metropolitana de Salvador. Números que mostram um aumento médio de 5,8% nos preços de 16 itens que são normalmente comprados como presente, percentual que é, no entanto, inferior à inflação geral da região, que está em 7,84%. "Quando isso acontece, quer dizer que houve queda real nos preços. Assim, descontando a inflação geral, houve recuo de 1,8% nos preços desta cesta do Dia dos Pais. São várias opções de escolhas de presentes com preços que cresceram menos que a inflação geral e que podem caber no bolso do consumidor”, afirma Dietze.

Presentes possíveis

Realidade que precisa se provar para facilitar a vida de Felipe que, apesar de procurar pela melhor oferta, não deixa de prezar pelo agrado ao pai. "Vou pesquisar bastante para achar uma coisa que ele goste. Não adianta ser barato e ele não gostar", afirma. Combinação que, para Paulo Motta, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio da Bahia (Sindilojas), é possível já que as lojas baixaram os preços sabendo que ninguém está com dinheiro sobrando. "É possível que, pra atrair o consumidor e fazer caixa, o lojista venha a oferecer descontos interessantes até para haver um volume de vendas que compense. É o que deve acontecer", prevê.

Felipe (de camisa rosa) está pesquisando presente para Nelson Filho, seu pai (Foto: Reprodução/Acervo Pessoal)

Notícia que é positiva para a estudante Alanna Britto, 20, que quer manter a tradição de mimar o pai mesmo com um orçamento mais curto. "É sempre uma luta porque é difícil dar presente pra ele. Então, a gente precisa sempre ser criativo. Ainda não saí para comprar, mas vou passar no shopping com certeza para achar uma coisa legal que esteja em um preço positivo, ou então pela internet", conta ela, que pretende buscar um presente ligado à música como presente.

Alanna também não vai deixar de presentear o pai mesmo com orçamento mais curto (Foto: Reprodução/Acervo Pessoal)

Quem escapa um pouco do que é regra do orçamento mais curto é Maurício Passos, 24, que também é estudante e, por estar estagiando, terá mais condição de investir em presentes. Tanto é que ele deve fazer mais de um pai feliz. "Tô pesquisando muito porque não é fácil agradar meu pai, tem que ser algo bacana. Dar por dar deixaria ele chateado, então, fico olhando bem o que vou dar com minhas irmãs. E, nesse ano, vou aproveitar que tô mais folgado pra presentear também meu cunhado, que vai ser pai em breve", conta ele, que ainda está decidindo o que dará ao pai, mas já sabe que o presente do cunhado será cerveja.

Movimentação no comércio

Seja por compra de cerveja, vestuário ou eletrônicos, o Dia dos Pais é um impulso importante para o comércio, mesmo estando ainda muito atrás do fluxo de compra do Dia das Mães, por exemplo. Isso é o que diz Paulo Motta. "É a quinta data de mais vendas do varejo durante o ano. Com a crise, os bens não duráveis devem estar em alta por parte do consumidor esse ano, que é melhor que 2020 e tem uma previsão de aumento de 2% nas vendas em relação ao que foi registrado neste período em 2019", afirma.

Até por isso, os shoppings estão se movimentando para incentivar as compras e fazer com que a previsão se concretize. O Shopping da Bahia, por exemplo, lançou a promoção Paizão de Carro Elétrico, que vai sortear uma BMW i3 BEV FULL ano 2021/22 e é válida entre os dias 24 de julho a 31 de agosto. A cada R$ 350 em compras no shopping, o cliente recebe dois números da sorte para concorrer, que precisam ser registrados no site do shopping ou no posto de atendimento no 3° piso.

Já o Shopping Barra aposta na iniciativa “Barra I Love Live Shop”, que vai oferecer aos clientes benefícios exclusivos, além de conteúdo diferenciado e entretenimento com exposições e outras manifestações artísticas. Para o bolso, haverá benefícios, facilidades de parcelamento, combos de produtos e serviços com valores diferenciados e brindes.

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping também vão investir em benefícios para atrair o público. Nos dois shoppings, os clientes que comprarem R$ 350, no período de 31 de julho a 08 de agosto, nas lojas físicas ou nas plataformas online dos dois centros de compras, podem trocar as notas fiscais pelo kit de cervejas Ekäut nos Postos de Trocas - Praça Central, Piso L1, do Salvador Shopping e Praça de Eventos, Piso L1, no Salvador Norte. Os shoppings também vão disponibilizar vantagens para compras on-line.

Na capital baiana, ainda de acordo com a pesquisa da Pollis Estratégias, 47% das compras para a data serão feitas em shoppings, que é seguido pela internet e aplicativos, que vão ser responsáveis por 27% das vendas. Por isso, o CORREIO construiu uma lista de achados com ofertas mais atrativas disponíveis nos shoppings, que também têm o serviço de vendas on-line. Veja a seguir:

1 - Camisa “Painho” da loja South - Shopping Paralela - Preço: R$ 59,99

2 - Sunga da loja Hizzon - Salvador Norte Shopping - Preço: R$ 49,90

3 - Kit de vinho da loja Viva Cor - Shopping Itaigara - Preço: R$ 75,00

4 - Kit Men Galbe da loja Boticário - Salvador Shopping - Preço: R$ 109,90

5 - Perfume Citros da loja Colônia Castro - Shopping Piedade - Preço: R$ 99,90

6 - Mochila da loja Miniso - Shopping Bela Vista - Preço: R$ 74,99

7 - Bermuda da loja Mangaba - Shopping Paseo - Preço: R$ 97,00

8 - Kit Personalize - Boutique Marimonti - Preço: R$ 199,00

9 - Kit Rei do Churrasco - Lojas Gbarbosa - Preço: R$ 45,00

Caneca do CORREIO para os pais

E para os que têm um orçamento mais limitado - abaixo de cinco reais - há uma opção ainda mais barata. Assim como em outras datas comemorativas, o CORREIO lança uma promoção na próxima sexta-feira (6), quando quem comprar um exemplar do jornal por R$ 2,50 vai garantir também uma caneca personalizada para o paizão. Ao todo, são 15 mil canecas que serão distribuídas aos pontos que comercializam o jornal.

Mara Salmeron, gerente de mercado leitor do CORREIO, afirma que a procura pelas canecas já está em alta, o que entrega que o presente não deve ficar por muito tempo nos pontos. "A expectativa é a melhor possível, já tem gente procurando uma semana antes da promoção. Pai, é sinônimo de confiança, inspiração e sabedoria. Então, para essa data, nada melhor que se informar por um jornal de referência na Bahia e ainda garantir um presente personalizado e de ótima qualidade como são as canecas", declara.

Para quem já assina o CORREIO impresso, conseguir o exemplar e o copo será mais fácil. Ao invés de ir até os pontos de venda, os assinantes podem solicitar a caneca no dia da promoção do conforto de casa, pela Central de Atendimento através do número de telefone 3480-9140 ou por e-mail no assinante@correio24horas.com.br.

*sob supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier