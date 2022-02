Mineração Caraíba quer investir R$ 3 bi para ampliação da unidade industrial em Jaguari

Mineração Caraíba prevê investir R$ 3 bilhões para ampliação de sua unidade industrial pretende investir R$ 3 bilhões para ampliação e modernização de sua unidade industrial no município de Jaguarari, no norte da Bahia. Um protocolo de intenções com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) foi assinado na última sexta-feira (04).

Com capacidade de produção anual de 1.900 toneladas de minério de cobre e seus concentrados, a empresa pretende manter os 2.020 empregos diretos existentes e gerar mais de 800 novos postos de trabalhos.

"É de grande importância para o estado esse novo investimento da Mineração Caraíba que já atua há mais de 51 anos na região norte da Bahia. O empreendimento além de promover novos postos de trabalhos vai gerar desenvolvimento para o interior do estado promovendo qualidade de vida aos baianos." diz Nelson Leal, titular da SDE.