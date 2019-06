'Minha boneca caipira', diz Giovanna Ewbank sobre Titi

A atriz Giovanna Ewbank compartilhou uma foto da filha Titi, neste sábado (29), com um vestido junino colorido que causou burburinho nas redes sociais. "Minha boneca caipira... Nem nos meus maiores sonhos seria possível ter uma filha tão maravilhosa. Te amo, caipirinha da mamãe!", escreveu a atriz e apresentadora.

A amiga Bruna Marquezine aprovou o look da pequena: "Meu Deus do céu! Ela é a coisa mais linda". A cantora Negra Li não poupou elogios: "Uma pintura. Coisa Linda!". Também neste sábado, Giovanna postou em seu canal no YouTube uma entrevista com a cantora Luísa Sonza, falando sobre a carreira musical da artista e o relacionamento com Whindersson Nunes.