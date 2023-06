Minha Casa Minha Vida: emenda de Leo Prates garante wi-fi gratuito e amplia acesso ao programa

Os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida vão contar com wifi gratuito em suas residências, por conta de uma medida provisória. O benefício foi incluído na MP 1162/2023 em emenda do deputado Leo Prates (PDT-BA). Outra emenda do parlamentar ampliou acesso à moradia popular. A MP foi aprovada nesta quarta-feira (7) pela Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado.

Assim, o Minha Casa Minha Vida vai ter instalação de infraestrutura de acesso a serviços de telecomunicação (wi-fi gratuito) nas residências, permitindo a conexão à internet e de serviço de telecomunicações destinado à distribuição de conteúdo audiovisual.

Outra emenda de Leo Prates prevê a retomada das obras paradas do programa em municípios com população de até 80 mil habitantes, englobando retrofit ou requalificação de imóveis inutilizados. As duas emendas foram incluídas integralmente pelo relator da MP, deputado federal Marangoni (União –SP).

“Essas duas emendas vão ampliar o acesso de uma parcela da população que estava fora do programa à casa própria, garantindo inclusão social e dignidade de moradia. Além disso, garantimos a inclusão digital aos futuros moradores, que poderão acessar os serviços digitais por meio do wi-fi gratuito em suas casas”, diz Leo Prates.