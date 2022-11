‘Minha situação está indefinida e é chato, pois quero ficar’, lamenta Gabriel Honório

Gabriel Honório precisou esperar um pouco para ter espaço com a camisa do Vitória, mas agarrou a oportunidade quando teve a chance de ser titular. O meia-atacante foi um dos destaques do rubro-negro na reta final da Série C do Brasileiro e conquistou a confiança do técnico João Burse, que deseja contar com ele na próxima temporada.

O problema é que o contrato de Gabriel Honório com o Vitória só vai até o final do Campeonato Baiano. O clube já expressou publicamente o desejo de ter o jogador na Toca do Leão por um prazo mais longo, mas ainda não conseguiu chegar a um acordo com o São Joseense, do Paraná, agremiação com a qual o atleta está vinculado até o final de 2023.

“Estão conversando com meu empresário e estão tentando me comprar. Estão negociando com o São Joseense, mas ainda não andou, por isso minha situação está indefinida”, contou Gabriel Honório. “É chato. A gente treina com outros planos na cabeça e agora depende dessa situação. Quero ficar”, frisou.

Procurado pelo CORREIO, o diretor de futebol do Vitória, Edgard Montemor, confirmou que ainda não há resolução sobre a renovação do jogador.

Revelado pelo Rio Branco, de Paranaguá, Gabriel Honório chegou à Toca do Leão no final de junho. A estreia com a camisa vermelha e preta não foi pelo time principal, mas sim pela equipe sub-23. Marcou um gol contra o Paraná, chamou a atenção e depois começou a ser utilizado no elenco profissional.

No entanto, ele só ganhou sequência mesmo nas quatro últimas rodadas da Série C, quando desbancou Luidy e foi titular jogando no ataque ao lado de Rafinha e Santiago Tréllez.

“Em todo lugar que a gente chega, tem que chegar com cautela, respeitar quem já estava no clube, mostrar nos treinos o nosso valor e esperar a oportunidade. Foi o que eu fiz. Esperei, me preparei, sabia que poderia ajudar, mas tive minha paciência e, na hora que precisou, ajudei”, afirmou o jogador de 26 anos. No total, foram 12 jogos pelo Leão.

A titularidade na reta final da Série C deixou Gabriel Honório com vontade de mostrar ainda mais serviço ao clube e à torcida. “Eu acho que foi um tempo muito curto. Mostrei pouca coisa e sei que posso evoluir muito mesmo. Tem tudo para, se eu ficar aqui, ser um ano maravilhoso. Estou com foco na minha cabeça de ser o melhor ano da minha carreira”.

Adaptado e entrosado, ele está frequentando a Toca do Leão diariamente para tratar de uma contusão no tornozelo. Quer chegar zerado na pré-temporada rubro-negra, que começa no próximo dia 28.

“Se eu continuar, com certeza vai ser muito melhor, pois já tenho a confiança do treinador, do grupo, da torcida também. Já me conhecem melhor e isso é muito importante pra dar continuidade ao trabalho”, disse. “Se Deus quiser, vou ficar por aqui e tem tudo para o ano que vem ser um ano melhor”, projetou.