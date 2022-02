'Minhas filhas serão vacinadas porque acredito na ciência', diz Rui Costa

O governador Rui Costa falou nesta terça-feira (1º) que vai vacinar as filhas, Marina e Malu de 8 e 6 anos, contra a covid-19. Como isso ainda não aconteceu, muitas notícias falsas estão sendo disseminadas afirmando que o petista não confiaria na vacina para crianças, o que ele nega. Ele diz que vai processar quem está usando as imagens das filhas para espalhar mentiras.

"Minhas filhas serão vacinadas por uma simples razão, porque eu acredito na ciência, lutei para vacina chegar no Brasil. Agora só aumenta minha indignação como ser humano, como pai, de ver que esse tipo de gente é tão inescrupuloso que não tem limite", afirmou Rui, depois da sessão que marcou abertura dos trabalhos parlamentares em 2022. "São desprovidas de qualquer caráter, de usar imagens de criança. Estou processando todos eles", acrescentou.

Ele reforçou: "Sou defensor da ciência, da vida, e espero o quanto antes poder vacinar minhas filhas, e não farei ato político com isso. Não vou expô-las com fotografia, não me sinto cobrado por irresponsáveis inescrupulosos como esses".

Ele destacou que as filhas não serão usadas no debate político. "Não vou ser tolerante com quem não respeita crianças, mulheres, a vida", disse. "Não vou submetê-las a qualquer debate político ou expô-las", garantiu. "É triste ver o Brasil, com gente patrocinada com dinheiro público, de forma organizada a partir do gabinete do ódio, insistir nessa estratégia de caluniar, difamar, mentir, tentando impôr sua mentira sobre a verdade", lamentou.

O governador afirmou que essas pessoas são "contra a saúde". "Só fico indignado", disse, fazendo apelo para que as pessoas continuem completando o ciclo vacinal.

A vacinação para crianças a partir de 5 anos acontece nas cidades baianas.