Mini Chucky toca terror na vizinhança nos Estados Unidos

Moradores da cidade de Pinson, no Alabama, nos Estados Unidos, tomaram um susto daqueles no começo de julho. Isso porque, uma criança de cinco anos, saiu fantasiada de um dos maiores seriais killers do cinema: Chucky, o boneco assassino.

O garoto, segundo informações do G1, já tem o costume de andar pela vizinhança usando fantasias diferentes. No entanto, nas fotos que foram disponibilizadas nas redes sociais, é possível observar que a situação estava intimidadora.

Uma moradora, que passava pelo local no momento exato em que Jackson Reed circulava pelo bairro, conseguiu registrar com fotos a criança e colocou nas redes sociais, fazendo um apelo: "Queridos pais com o filho fantasiado de Chucky em Pinson, peguem seu filho! Eu quase tive um ataque cardíaco".

Foto: Reprodução / Redes Sociais

De acordo com a mãe do pequeno, Britney Reed, em entrevista à TV local "WHDN", ela estava no trabalho quando recebeu a foto através de um aplicativo de mensagens. "Esse tranquilamente seria seu filho".

Ao aproximar o clique, descobriu que quem estava 'tocando o terror' no bairro era Jackson. "Ele se veste com fantasias diferentes durante a semana. Ele adora fazer as pessoas rirem", contou.