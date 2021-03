Ministério da Justiça leiloa veículos apreendidos em operações contra o tráfico

Até o próximo dia 24 é possível arrematar, em um leilão virtual, veículos que pertenciam a traficantes, e que foram apreendidos pela polícia da Bahia. A realização é da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.



O leilão, realizado pelo órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, é o quinto realizado no estado com patrimônio apreendido do tráfico de drogas. Entre os bens, há uma caminhonete Chevrolet S10 2015, um caminhão Marca/Modelo IVECO STRALISHD 450S38TN, carros e motocicletas.



Os lances, que ocorrem exclusivamente on-line por conta da pandemia da Covid-19, e começam a partir de R$ 100. Possível dar lance no site até o dia 24 de março. Os arrematantes ficam isentos de eventuais multas e encargos anteriores à aquisição.



No último leilão, em agosto de 2020, uma aeronave Cessna Aircraft, modelo T210N, chegou a ser leiloada. Ela foi apreendida pela Polícia Civil na Bahia, e arrematada por R$ 840 mil. No mesmo ano, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas somou mais de R$ 1 milhão no estado em arrecadação para o Fundo Nacional Antidrogas, com a venda do patrimônio apreendido de traficantes. Até 40% do valor é destinado para investimentos nas policiais que efetuaram as apreensões.



Acesse aqui o site disponibilizado pelo Ministério da Justiça para o leilão. Veja alguns dos veículos que estão sendo leiloados.



(Divulgação/Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas) (Divulgação/Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas) (Divulgação/Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas) (Divulgação/Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas)

(Divulgação/Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas) (Divulgação/Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas) (Divulgação/Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas) (Divulgação/Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas)

Mais de 60 itens já estão em processo de venda na Bahia e devem ser disponibilizados nos próximos leilões que serão anunciados no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).