Ministério da Saúde assina contrato para comprar mais 54 milhões de doses da Coronavac

O Ministério da Saúde assinou na segunda-feira (15) o contrato com o Instituto Butantan para comprar mais 54 milhões de doses da vacina Coronavac. O instituto produz a vacina no Brasil, em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

Embora tenha confirmado a compra no fim de janeiro, o ministério ainda não tinha assinando o contrato. As novas doses se somam às 46 milhões que a pasta já comprou com o instituto, totalizando 100 milhões de doses para o governo federal.

O contrato para incluir a vacina no Plano Nacional de Vacinação já previa essa compra, com entrega até 30 de abril. Em nota, o secretário executivo da pasta, Elcio Franca, explica que a opção foi por adiantar a compra. "Preferimos adiantar a confirmação para termos logo essas 54 milhões de doses".

Além da Coronavac, o país recebe até dezembro 42,5 milhões de doses de vacinas pelo Consórcio Covax Facility. Também contratou da Fiocruz outras 222,4 milhões de doses da vacina da Oxford/Astrazeneca, que já começaram a ser entregues no mês passado.

Ainda há possibilidade de comprar mais 10 milhões de doses da Sputnik V, da Rússia, com entrega entre março e maio. No mesmo período, a Precisa Medicamento vai entregar mais de 30 milhões de doses da Covaxin.