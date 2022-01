Ministério da Saúde atrasa entrega de doses de vacina para crianças da Bahia

A entrega de doses de vacina da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos foi postergada pela terceira vez pelo Ministério da Saúde. Agora, de acordo com a secretaria de Saúde da Bahia, a previsão é que as doses desembarquem no estado às 14h40.

"Infelizmente, a inconsistência de informação prejudica o planejamento de estados e municípios na distribuição dos imunizantes", escreveu a Sesab no Twitter.

São, ao total, 16 mil imunizantes previstos para ser entregues nesse primeiro lote.

A intenção da Sesab era iniciar a vacinação deste público na tarde desta sexta-feira (14). Com esse atraso, a expectativa é de que o calendário sofra uma readequação.

O primeiro grupo a ser atendido serão as crianças com deficiência que são atendidas por organizações sociais. Em seguida, começará a aplicação para a meninada de 11 anos.

Além da Bahia, também foram registrados atrasos na entrega em outros estados, como Minas Gerais e Pernambuco.