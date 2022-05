Ministério da Saúde: Brasil tem dois casos suspeitos de varíola dos macacos

O Ministério da Saúde informou que recebeu notificação de dois casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil - um no Ceará e outro em Santa Catarina. Um terceiro caso, que pode ser suspeito, também é monitorado no Rio Grande do Sul.

Os pacientes em questão estão "isolados e em recuperação", segundo o ministério, sendo monitorados por equipes de vigilância de saúde. "A investigação dos casos está em andamento e será feita coleta para análise laboratorial", acrescenta nota da pasta.

O caso do Rio Grande do Sul ainda não é considerado suspeito. "A reavaliação está sendo feita de acordo com os critérios de definição. Até o momento, não há confirmação do rumor como caso suspeito", informa o ministério.

A Secretária de Saúde do estado diz que o indivíduo em questão tem uma "história de viagem". Como o paciente tem outor diagnóstico confirmado, isso descartaria se tratar de vaírola dos macacos, mas o caso segue sob investigação.

Não foram divulgados mais detalhes sobre os pacientes com suspeita da doença no Ceará e em Santa Catarina.