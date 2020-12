Ministério da Saúde confirma primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus

O primeiro caso de reinfecção por coronavírus no Brasil foi confirmado pelo Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (10). A identificação foi feita através da metodologia da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) por seqüenciamento genético.

A paciente é uma médica de 37 anos, que mora em Natal, e também trabalha na Paraíba, além de atuar no Rio Grande do Norte. Ela se infectou pela primeira vez em junho.

A médica teve cefaleia, dor abdominal e coriza, fez o teste RT-PCR em 23 de junho, que deu positivo. Após o período de isolamento, ela se recuperou da doença.

No dia 11 de outubro, ela voltou a apresentar sintomas da covid-19: astenia, mialgia, cefaleia frontal e distúrbios gustativos e olfativos. Ela, então, realizou um novo teste RT-PCR no dia 13 de outubro, também no estado da Paraíba, e teve um novo resultado positivo.

Os estados do Rio Grande do Norte e Paraíba iniciaram a investigação do caso em conjunto. As amostras da paciente foram encaminhadas para análise no laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro.

A fundação identificou a presença de linhagens distintas do vírus SARS-CoV2 nas amostras coletadas, confirmando ser um caso de reinfecção, o primeiro no Rio Grande do Norte. Há outros cinco casos em investigação.