Ministério da Saúde diz que Covid-19 chegou ao Brasil em janeiro

De acordo com o Ministério da Saúde, o primeiro caso da Covid-19 registrado no Brasil foi em janeiro, e não em fevereiro, como havia sido divulgado antes. Segundo o órgão, na quarta semana do primeiro mês de 2020, uma hospitalização por conta do coronavírus foi registrada.

O Ministério da Saúde explicou que tem feito investigações retroativas sobre a chegada do vírus no país e nesse processo foi encontrado um caso em janeiro.

Desde o começo do ano, o Brasil registrou 23.999 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Destas, 1.587, ou 6,6% do total, foram confirmadas como casos da Covid-19. Fora o caso de janeiro, todos os outros foram registrados a partir de fevereiro.

A partir de então, os casos da Covid-19 só fizeram subir. Foram registradas quatro internações na segunda semana, 42 na décima, 355 hospitalizações na 11ª, 710 na 12ª, 433 na 13ª e 41 na 14ª, que é atual. Os números ainda podem mudar já que nem todos os casos foram investigados.

De acordo com o último balanço divulgado pelas secretarias de saúde, o Brasil já registrou 7.910 casos oficiais do coronavírus, com 299 mortes. Em todo o mundo, os casos chegaram a 1 milhão.