Ministério da Saúde envia meia tonelada de insumos e medicamentos para a Ucrânia

O Ministério da Saúde enviou, nesta segunda-feira (7), meia tonelada de insumos essenciais e itens médicos para apoiar a população da Ucrânia. A carga embarcou em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que saiu de Brasília (DF) com destino a Varsóvia, na Polônia, para cumprir a missão de resgate de cerca de 70 brasileiros e seus familiares ucranianos que precisaram deixar as zonas de conflitos.

“Estamos apoiando essa ação humanitária em relação ao episódio que ocorre na Ucrânia. O Ministério da Saúde está doando insumos estratégicos, medicamentos para o enfrentamento a doenças crônicas, por exemplo, para ajudar a Ucrânia neste momento difícil. Neste governo, ninguém fica para trás”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na cerimônia de lançamento da operação e de embarque da tripulação, na Base Aérea de Brasília (DF).

Entre os materiais enviados estão medicamentos para assistência farmacêutica básica - para pessoas com doenças como hipertensão e diabetes-, antibióticos, antitérmicos, antialérgicos, sais de reidratação e insumos para situações de emergência, máscaras de proteção e testes para detecção da Covid-19. No total, são cerca de 20 mil itens médicos para assistência às vítimas.

Além da carga, a pasta da Saúde envia um médico especialista para execução de protocolo sanitário, no contexto da Covid-19, e assistência a qualquer viajante em caso de intercorrências durante a missão.

Força-tarefa

A ação interministerial, denominada Operação Repatriação, ocorre de forma integrada entre as pastas da Defesa, das Relações Exteriores e da Saúde. No total, a bordo do avião foram transportadas 11,6 toneladas de doação humanitária para a população ucraniana, em atendimento à solicitação daquele país.

Também participaram da solenidade desta segunda-feira (7) os ministros Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, Braga Netto, da Defesa, e o ministro interino das Relações Exteriores, Embaixador Fernando Simas Magalhães.

Suprimentos

O avião KC-390 Millennium decolou de Brasília, às 15 horas, com pouso previsto para quarta-feira (9), em Varsóvia. No percurso, devem ser realizadas paradas técnicas, em Recife (PE), na Ilha do Sal (Cabo Verde) e em Lisboa (Portugal). O grupo de brasileiros repatriados ao Brasil tem chegada planejada para quinta-feira (10).

A aeronave brasileira transporta uma carga que inclui 50 purificadores de água de tecnologia e fabricação nacionais, com capacidade combinada para purificar por volta de 300 mil litros de água por dia; e em torno de 9 toneladas de alimentos desidratados de alto teor nutritivo, o equivalente a cerca de 360 mil refeições.

Com a assistência da Embaixada do Brasil em Varsóvia, os suprimentos serão desembarcados no aeroporto daquela capital e entregues à Ucrânia em coordenação com autoridades do país.

Animais de estimação

O Governo Federal, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, promoveu a liberação do transporte de animais de estimação, que poderão regressar ao Brasil com os seus donos.

Dessa forma, fica dispensada a apresentação de Certificado Veterinário Internacional (CVI) emitido ou endossado pelas autoridades veterinárias dos países de origem desses animais e a apresentação de atestado de vacinação ou qualquer outra certificação sanitária durante o ingresso no país.