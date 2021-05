Ministério da Saúde lança campanha de prevenção e vacinação contra covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lançou hoje (12) a Campanha de Conscientização sobre Medidas Preventivas e Vacinação contra a Covid-19, em cerimônia no Teatro do Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. Também foi apresentada a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19.

Ao lado de vários bonecos do personagem Zé Gotinha, que usavam máscaras, o ministro falou sobre a vacinação e também sobre aderir às medidas sanitárias. "Zé Gotinha sempre foi o símbolo da vacinação. Temos compromisso de imunizar toda a população brasileira. Como diz o nosso lema, o cuidado é de cada um, o benefício é para todos. Vamos aderir às medidas, como uso de máscara e distanciamento", disse.

Queiroga falou ainda que o Ministério da Saúde, por determinação do presidente, vai atuar em parceria com os outros ministério como o da Família, Cidadania, Relações Exteriores, da Economia. A médica infectologista Luana Araújo também foi apresentada como a nova secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. "Escolhi uma mulher porque as mulheres são sinônimo de eficiência no combate à pandemia", disse.

"Minha experiência hoje é trabalhar com respostas no enfrentamento à pandemia, com um diálogo permanente com todos os envolvidos", disse Luana, que ressaltouu que seu trabalho será baseado em evidências científicas.