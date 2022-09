Ministério fecha fábrica de ração e petiscos que matou nove animais

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) determinou, nesta sexta-feira (2), a interdição da fábrica Bassar Indústria e Comércio Ltda e o recolhimento nacional de todos os lotes de produtos da empresa, por suspeita de produtos contaminados. A Polícia Civil de Minas Gerais, informou, nesta quinta-feira (1º), que nove cachorros morreram após ingerir petiscos.

Segundo o Ministério, a equipe de fiscalização do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal esteve na tarde desta sexta no local e interditou a fábrica envolvida, localizada em Guarulhos (SP). O local ficará fechado até que sejam apresentadas todas as informações solicitadas pela fiscalização.

A princípio os produtos identificados com suspeita de contaminação são o Every Day sabor fígado (lote 3554) e o Dental Care (lote 3467). Ainda de acordo com o Ministério, o recolhimento dos produtos deve ser feito pela empresa e os produtos devem ficam apreendidos em depósitos próprios.

A medida é preventiva e poderá ser alterada de acordo com o avanço das investigações que estão sendo conduzidas. O Ministério informou também que já coletou as amostras dos produtos, que estão sendo encaminhadas aos laboratórios para análise.

Após ter conhecimento dos casos, o Procon-SP disse nesta sexta-feira que irá notificar a empresa Bassar Pet Food para que preste esclarecimentos sobre as ocorrências.

Mortes

A Polícia Civil informou que já registrou a morte de nove cachorros que ingeriram os petiscos da marca Bassar com suspeita de substâncias tóxicas. Seis mortes ocorreram em Belo Horizonte, uma em Piumhi (MG) e duas em São Paulo.

Segundo a delegada Danúbia Quadros, há outros seis casos suspeitos de cachorros contaminados em Belo Horizonte e dois em Goiás. Os tutores procuraram a Polícia Civil para relatar que os animais passaram mal ou estão internados.

Todos os cachorros que passaram mal são até o momento de porte pequeno. Até então, estavam aparecendo somente cães da ração spitz alemão, mas agora já há relato de um shih tzu, que está fazendo tratamento de hemodiálise, e também um yorkshire.

Os modelos de petiscos envolvido na contaminação dos cães são três: Dental Care, Every Day e Petz Snack Cuidado Oral. Todos são de fabricação da empresa Bassar.

"São lotes diferentes, são vários lotes. Os petiscos que as tutoras trouxeram para a gente, todos já foram encaminhados para a realização da perícia técnica cientifica da Polícia Civil, então, a gente agora aguarda o laudo em relação aos petiscos", afirmou.

Monoetilenoglicol

Nesta sexta-feira (2), a Polícia Civil de Minas Gerais informou que identificou a presença de etilenoglicol em um dos petiscos entregues pelos tutores de animais que passaram mal ou morreram após a ingestão do alimento. Essa é a mesma que contaminou cervejas da Backer, que deixou 10 pessoas mortas em 2020.

De acordo com o laudo preliminar da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), um dos cães morreu de insuficiência renal e uma das possibilidades que poderia ter causado esse quadro seria a intoxicação por etilenoglicol, substância tóxica usada como anti-congelante.

"O etilenoglicol não é esperado de se encontrar em nenhum tipo de alimento, nem para animais nem para humanos (...) É um composto classicamente nefrotóxico, que causa danos renais, levando à insuficiência, que é exatamente um dos sintomas verificados nos animais acometidos por essa intoxicação", disse a perita criminal Renata Fontes Prado ao g1.

Posicionamento

A fabricante Bassar Pet Food afirma que colabora com as investigações, assim como presta orientações aos consumidores que entram em contato com a empresa. Em nota, a Bassar Pet Food afirma que não utiliza e nunca utilizou o etilenoglicol na fabricação de nenhum de seus produtos. "O propilenoglicol utilizado é um aditivo alimentar presente em alimentos humanos e animal em todo o mundo. A Bassar adquire esses insumos de empresas idôneas e devidamente registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)", disse.



A empresa afirma ainda que enviou os produtos citados para análise no laboratório no Centro de Qualidade Analítica, cujo resultado deve ser divulgado nos próximos dias. "Por precaução, a companhia iniciou a retirada do mercado do lote 3554 do produto Everyday", disse, em nota. A fabricante não se manifestou sobre as outras duas marcas, cujos nomes não foram informados por ela. Disse apenas que o produto retirado do mercado é o que consta no laudo preliminar da UFMG.



A fabricante acrescenta que vem tomando todas as providências para o esclarecimento do fato desde o dia em que recebeu o primeiro relato de possível intoxicação. "A Bassar reforça que não há nenhum laudo conclusivo sobre a causa das mortes dos cães e está segura da excelência e da segurança de seus processos de fabricação", disse.



Petz retira três tipos de petiscos das prateleiras de suas lojas

Em nota, o Grupo Petz informa que logo que teve conhecimento do caso envolvendo os três tipos de petiscos fabricados e distribuídos pela marca Bassar, acerca de casos de intoxicação, retirou voluntariamente todos os itens dos pontos de vendas da rede, notificando a empresa Bassar para ciência e providências. São eles: Snack Cuidado Oral Hálito Fresco (produto que leva o nome da Petz na embalagem), Dental Care e Everyday, conforme informou a rede Petz. Os três tipos de petiscos vão permanecer fora das prateleiras até que seja concluído o laudo da Polícia Civil de Minas Gerais, afirmou.



"Procurada pelas autoridades, o Grupo Petz reitera que está acompanhando e colaborando com as apurações dos órgãos competentes e aguardando os esclarecimentos do fabricante, que por sua vez aguarda análises técnicas de órgãos reguladores para o tipo de produto", acrescentou, em nota.