Ministério prorroga vacinação contra a Febre Aftosa em todo o país 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) prorrogou a vacinação do rebanho em todo o país até 17 de dezembro. De acordo com o ofício divulgado nesta semana, a medida atende às solicitações de alguns estados que, por conta da aprovação e liberação tardia de lotes de vacina, comprometeu o período previsto da etapa de vacinação.

Para o diretor geral da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), Lázaro Pinha, a decisão vai evitar transtornos ao produtor e evitar prejuízos à cobertura vacinal no Brasil, no que a Bahia atenderá, prontamente, à recomendação. O prazo para a declaração de vacinação na Bahia é até 2 de janeiro de 2023.

Em todo o estado 12.407.167 cabeças devem ser vacinadas nesta 2º etapa. Na última campanha, foram imunizados 94,70% do rebanho. “Temos, aproximadamente, 300 mil propriedades com exploração pecuária, que precisam estar georreferenciadas no sistema de defesa da Adab”, lembra o diretor de Sanidade Animal da Adab, Carlos Augusto Spínola. “Por isso, é importante que, na hora de declarar a vacinação dos animais, o produtor também leve a coordenada geográfica de sua fazenda”, finaliza.