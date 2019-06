Ministro da Educação faz piada sobre caso dos 39kg de cocaína no avião da FAB

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, se envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais. Na manhã desta quinta-feira (27), ele usou o Twitter para fazer uma piada com a apreensão de 39 kg de cocaína no avião da FAB.

"No passado o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma?", escreveu o ministro.

Antes da piada, ele fez críticas ao PT, em outro tweet. "Tranquilizo os "guerreiros" do PT e de seus acepipes: o responsável pelos 39 kg de cocaína NADA tem a ver com o Governo Bolsonaro. Ele irá para a cadeia e ninguém de nosso lado defenderá o criminoso. Vocês continuam com a exclusividade de serem amigos de traficantes como as FARC", afirmou.

O ministro sofreu diversas críticas nas redes, mas houve quem achasse graça da piada. Por causa do comentário, o nome de Weintraub virou um dos assuntos mais comentados do Twitter.