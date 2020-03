Ministro de Minas e Energia também está contaminado com coronavírus

Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, é mais um membro do governo federal a testar positivo para Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Com isso, subiu para 17 o número de pessoas que estiveram na viagem do presidente Bolsonaro aos EUA e contraíram coronavírus.

O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quarta-feira (18), durante coletiva no Palácio do Planalto. Bolsonaro, onde todos os ministros presentes faziam o uso de máscaras.

***

