Ministro do Meio Ambiente é internado em Brasília

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi internado em um hospital das Forças Armadas, em Brasília, nesta terça-feira (27). Ele deu entrada na unidade durante a madrugada.

O Ministério do Meio Ambiente ainda não confirmou a internação. O Hospital das Forças Armadas (HFA) não divulgou um boletim médico.

De acordo com informações da TV Globo, o prontuário médico divulgado pelo hospital informou que o ministro sentiu uma dor no peito, de forte a moderada, e dificuldade de respirar, na noite de ontem.

Salles era esperado para uma cerimônia às 9h desta quarta-feira (28) para a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Águas Jurisdicionais Brasileiras no Gabinete do Comandante da Marinha, em Brasília, com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. O evento foi cancelado.