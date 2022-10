Ministro do STF, Alexandre de Moraes deseja 'eleição tranquila e segura'

Ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, desejou uma boa votação aos mais de 156 milhões que estão aptos a votar neste 1º turno.

Em seu perfil oficial no Twitter, Moraes escreveu: "Eleitoras e eleitores. A Justiça eleitoral segue trabalhando para que todos tenham um Domingo tranquilo e seguro. Boa votação!!!".

Os portões das seções eleitorais foram abertas às 8h deste domingo (2), em todo o Brasil. Os eleitores podem participar do pleito até às 17h (horário de Brasília).

Os votos serão depositados na seguinte ordem: deputado federal (quatro dígitos); deputado estadual (cinco dígitos); senador (três dígitos); governador e vice-governador (dois dígitos) e, por fim, presidente (dois dígitos).

No exterior, as eleições tiveram início no sábado (1º), com a abertura da urna em Wellington, na Nova Zelândia, país que está 16 horas à frente do Brasil. Mais de 600 mil brasileiros estão aptos a votar em diversos países. Filas foram registradas em cidades como Paris, Londres, Lisboa e Porto.