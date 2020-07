Ministro do TST participa de debate gratuito sobre Direito do Trabalho na pandemia

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Claudio Brandão, participará de um debate sobre as novas relações de trabalho estabelecidas durante a pandemia do novo coronavírus.

A palestra ocorrerá no próximo dia 24, às 17h, na Webinar de Direito da Unijorge, que contará com um ciclo de conferências gratuitas do curso de Direito da instituição. Para participar dessa e de outras palestras basta se inscrever gratuitamente no site webinardireitouj.com.br.

Já no dia 29, também às 17h, a universidade debaterá o exercício da democracia em tempos de pandemia. O convidado especial será o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Bahia (OAB-BA), Fabricio de Castro Oliveira e o vice-presidente da Ordem e também procurador do Estado da Bahia, Luiz Viana Queiroz. Participam ainda do debate o coordenador do curso de Direito da Unijorge, professor Luis Carlos Laurenço e a professora de Direito Coletivo do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, Cinzia Barreto, que irá mediar o encontro.

Próximo debate

O ciclo de conferências será aberto nesta quarta-feira (15), às 18h, com o tema Prisão Preventiva na América Latina. Serão convidados para o debate o professor de Direito da Universidade do Chile, Jonatan Valenzuela; a professora da Universidade Valle Del Grijalva, no México, Claudia López Montoya; a coordenadora nacional da Unidade de Recursos Penais da Costa Rica, Yamura Valenciano; a professora da Universidade de Buenos Aires na Argentina, María Daniela Rezzonico; o professora de graduação e pós-graduação da Universidade de La Sabana na Colômbia, Edwin Manuel Chaves Peña; e o coordenador do curso de Direito da Unijorge, Luis Carlos Laurenço.

O debate será mediado por Rafaela Alban, que é professora de Direito Penal da Unijorge.

