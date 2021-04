O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz Fux, de 67 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19 nesta sexta (2). Ele foi imunizado no Museu da Justiça, no Centro do Rio de Janeiro.

O posto de vacinação em questão foi aberto na última terça, em parceria feita pelo Tribunal De Justiça do Rio com a prefeitura.

Fux pegou a fila para se imnunizar, mas o local estava vazio e não demorou muito.