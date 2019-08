Ministro tem alta e recebe recomendação de repouso por cinco dias

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixou o hospital na tarde desta quarta-feira, 28, e recebeu recomendação de repouso por cinco dias, segundo nota do Hospital das Forças Armadas. A nota é assinada pelo contra-almirante diretor-técnico de saúde do hospital, Nestor Francisco Miranda Júnior.



Segundo o militar, Salles procurou o hospital com um mal-estar na noite de terça-feira, 26. "A equipe assistente optou por realizar alguns exames complementares, que foram efetivados durante breve internação", diz a nota. Os resultados dos exames "foram normais", ainda de acordo com o militar.



Segundo uma fonte ouvida pelo Broadcast Político/Estadão, o ministro chegou a ser levado à unidade de terapia intensiva (UTI) e foi submetido a exames cardiológicos.



Mais cedo, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, informou que Salles receberia alta do hospital nesta quarta-feira à tarde. "Foi estresse... vamos dizer.. ambiental", afirmou o ministro da Defesa.



Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Salles teria alta hospitalar em breve. "Ele vai ter alta e vai vir me ver daqui a pouco. Ele está com saudade de mim", disse o presidente rindo, ao ser questionado se pretendia visitar Salles no hospital. Bolsonaro falou rapidamente com jornalistas após participar de cerimônia em homenagem ao Dia do Voluntariado, no Palácio do Planalto.