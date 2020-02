Mirando a liderança do Campeonato Baiano, Bahia visita o Jacobina

Um dia depois de perder o Ba-Vi, o Bahia já volta a campo, porém com o time de aspirantes. O Campeonato Baiano terá versão reduzida neste fim de semana: há apenas um jogo pelo torneio, Jacobina x Bahia, neste domingo (9), às 16h, no estádio José Rocha, em Jacobina. É uma partida entre opostos.

De um lado, o visitante Esquadrão, que quer vencer e dormir na liderança por quase uma semana. Atualmente, quem ocupa a 1ª posição é o Atlético de Alagoinhas, que só entra em campo no dia 15, às 16h30, contra o Vitória, no Barradão. O Carcará e o tricolor estão com a mesma pontuação (oito) e a diferença é no saldo de gols. Ganhar leva o Bahia ao topo, com importante vantagem sobre os dois principais concorrentes na tabela.

Do outro lado está o Jacobina, que ainda não ganhou no Baianão. O Jegue da Chapada só conseguiu um ponto nos quatro jogos disputados - foi no empate de 1x1 com a Juazeirense pela 2ª rodada. Até agora, foram cinco gols sofridos e apenas um feito.

Favorito no confronto, o time de transição tricolor prega a cautela. “Sabemos da qualidade do Jacobina, fizemos um amistoso com eles aqui. Não é pelo Jacobina estar na última colocação que vamos entrar relaxados. Nessas partidas temos que entrar bem focados, com o triunfo podemos chegar na liderança. Vamos para cima deles para, se Deus permitir, sair com o triunfo”, afirmou o lateral esquerdo Mayk.

Em janeiro, na pré-temporada, os aspirantes do Bahia empataram com o Jacobina por 0x0 na Cidade Tricolor.

Na visão do atacante Alesson, há uma preocupação com o gramado do José Rocha, mas nada que tire o sono dos jogadores do Bahia. “Não conheço. Pelo que me falaram, é um pouco inferior ao nosso, mas acho que nossa equipe tem qualidade para se adaptar aos gramados, colocar a bola no chão, tentar jogar. A gente vai fazer nosso melhor e tentar sair com o triunfo. Professor Dado aplicou grandes sessões de treinos para nós e vamos muito fortes para conseguir esse triunfo fora de casa”.

Na sexta-feira (7), a equipe comandada pelo técnico Dado Cavalcanti fez o último treino antes da viagem e teve o goleiro Fernando como novidade. Ele esteve com o elenco principal na derrota para o River, pela Copa do Brasil.

Assim, o time deve ser escalado com Fernando; Lepo, Ignácio, Anderson e Mayk; Edson, Ramon e Arthur Rezende; Gustavo, Alesson e Saldanha.

Já o Jacobina, do treinador Arnaldo Lira, deve jogar com: Nunes; Edcarlos, Bruno, Iran e Hercules; Deca, Caio e Dionísio; Ricardo, Elielton e Deivison.