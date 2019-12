Miss morre carbonizada em acidente de carro em Santa Catarina

A Miss Alagoas Mundial, a modelo Adrielle de Oliveira Gomes, 19 anos, morreu carbonizada após um acidente com seis veículso na rodovia Régis Bittencourt, em Capão Alto, em Santa Catarina. Outras quatro pessoas morreram e quatro ficaram feridas.

Adrielle morava em Lages há dois anos e estava viajando para um sítio, onde passaria o fim de semana com amigos. O acidente aconteceu por volta das 6h40 da sexta-feira (13), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O carro onde a modelo estava foi atingido por um caminhão e pegou fogo. Todos os ocupantes do veículo morreram. Os ocupantes do outro carro ficaram feridos.

Adrielle estudava jornalismo e morava em Lages (SC) há dois anos. Ela se mudou quando o pai foi trabalhar como preparador físico de um time de Lages. Com o fim do contrato do pai, Adrielle preferiu continuar na região Sul, para investir na carreira de modelo.

O pai da modelo contou que a filha chegaria a Maceió nesta segunda-feira (16) para passar as festas de fim de ano com a família. Agora, os pais vão viajar a Santa Catarina para fazer o reconhecimento do corpo por meio de exame de DNA. Eles embarcam nesta segunda-feira, com viagem custeada por amigos.