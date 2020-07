Missa marcará despedida de Dom Estevam da Arquidiocese de Salvador

O Santuário Santa Dulce dos Pobres receberá, nesta quinta-feira (9), a Missa em Ação de Graças pelo Jubileu de Prata Sacerdotal e pelo Envio de Dom Estevam do Santos Silva Filho, que assumirá missão na Diocese da cidade de Ruy Barbosa, no interior da Bahia. A celebração começará às 9h e será restrita por causa da pandemia do novo coronavírus.

Quem quiser poderá acompanhar a transmissão ao vivo através dos canais oficiais da Arquidiocese de Salvador no YouTube, Instagram e Facebook, além das redes do Santuário (no Instagram e YouTube) e de Dom Estevam (no Instagram e Facebook).

"Celebro o meu Jubileu de Prata Sacerdotal. São 25 anos com a graça de servir ao Senhor da Messe, ao Senhor que se compadeceu, que me chamou para esta vocação santa, não pelos meus méritos, mas por desígnio e graça", disse Dom Estevam.

Nascido em Vitória da Conquista no dia 10 de abril de 1968, ele foi ordenado presbítero no dia 9 de julho de 1995. Como pároco, desenvolveu trabalhos em diversas paróquias, assessorando pastorais e movimentos. Foi pároco da Paróquia Nossa Senhora das Candeias, em Vitória da Conquista, além de diretor espiritual no Seminário Maior e ecônomo da Arquidiocese de Vitória da Conquista.

Dom Estevam foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador em 2014, com a Ordenação Episcopal acontecendo no dia 30 de março daquele ano, no Ginásio de Esportes de Vitória da Conquista. Na ocasião, estiveram presentes padres, religiosos e leigos.

Ao longo do tempo em que esteve na Arquidiocese de Salvador, colaborou com o pastoreio do então Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger e, desde o dia 5 de junho deste ano, com o novo Arcebispo, Cardeal Dom Sergio da Rocha.

No dia 15 de abril de 2020, Dom Estevam foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo da Diocese de Ruy Barbosa. A posse está marcada para o dia 12 de julho, às 16h, na Catedral de Santo Antônio, na cidade de Ruy Barbosa. A celebração será transmitida ao vivo pelo canal no Youtube e também pelo perfil no Facebook da Diocese de Ruy Barbosa.

"Eu estou muito feliz, porque sei que, dizendo ‘sim’ ao pastoreio da Diocese de Ruy Barbosa , eu estou dizendo ‘sim’ a Deus; e dizer ‘sim’ a Deus é motivo de muita alegria. Apesar de a posse ser em caráter restrito devido à covid-19, a minha expectativa é a de poder abraçar todo o Povo de Deus que compreende os 22 municípios que compõem a Diocese de Ruy Barbosa. Eu vou abraçá-los, ao menos virtualmente, mas, de maneira especial, espiritualmente porque quero caminhar com este povo querido", afirmou Dom Estevam.