Missa na Igreja da Vitória homenageia vítimas de acidente em Maraú

Familiares e amigos das vítimas do avião que caiu em Maraú, no Baixo Sul, na semana passada, realizaram uma missa, nesta quinta-feira, 21, em homenagem aos sete feridos e três mortos no acidente. A cerimônia aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Vitória, no Largo da Vitória, em Salvador. O decorador Jorge Elias, pai e avô de duas vítimas, agradeceu ao trabalho dos socorristas e das equipes médicas, em Maraú e na capital.

“Quero agradecer a todos na Bahia pela disposição. As equipes de saúde, ao pessoal do resgate, e todos os que estiveram envolvidos e ajudaram meu filho e meu neto. Recebi mensagens de muita gente e de diferentes religiões”, contou Jorge, emocionado.

Jorge Elias, familiar das vítimas do acidente (Foto: Betto Jr./CORREIO)

O filho dele, Eduardo Elias, 38 anos, e o neto Eduardo, 6, foram transferidos do Hospital Geral do Estado (HGE) para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última terça-feira. A nora de Jorge também estava no voo, mas não resistiu aos ferimentos. Marcela Brandão Elias, 37, morreu no local.

A irmã dela, Maysa Marques Mussi, 27, foi resgatada com vida, mas morreu dois dias depois. Os corpos das duas irmãs permaneciam no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) até o final da tarde de ontem, aguardando a família. O ex-piloto de Stock Car Tuka Rocha, 36, que teve 80% do corpo queimado, também morreu.