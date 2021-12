Missionária, ex-ronaldinha revela prostituição aos 16 anos

Missionária evangélica aos 45 anos, Vivi Brunieri revela que a fama trouxe alguns frutos, mas também traumas. Cerca de 25 anos depois, a antiga integrante do grupo As Ronaldinhas e ex-namorada de Ronaldo Fenômeno conta que já se desfez de todos os bens materiais que adquiriou com o cachê de R$ 500 mil do filme pornô que protagonizou. Ela conta também que rodou as cenas fazendo uso de metanfetamina.

Em entrevista ao podcast "Mais que 8 Minutos", Vivi disse que começou a se prostituir no Japão com 16 anos. Ela viajou para o país para encontrar a mãe, que morava lá.

"Foi a melhor coisa que eu fiz na vida e a pior. O cachê foi muito bom, mas estava usando muita metanfetamina na época, que foi meu fundo do poço. Eu gravava e ia para o banheiro cheirar. Eu estava muito louca, não estava normal", diz.

Ela lembra que trabalhava em um karaokê e mentia que tinha 19 anos. "Era lá que a gente conseguia os clientes para o programa. Eu chorava toda a vez que tinha que ter relações sexuais. Ganhei o dinheiro que precisava para pagar uma dívida da família", diz. Lembra também que morria de medo que a imprensa descobrisse como ela ganhava a vida longe do Brasil.

"Depois da minha conversão, eu me desfiz de todos os bens que comprei com os R$ 500 mil que ganhei. Isso foi em 2014. Não sobrou nada. Carro importado, joias... Não fazia sentido para mim ser um missionária e viver com o que eu tinha ganhado fazendo o filme pornô", disse.

Abortos

Segundo Vivi, seus maiores arrependimentos na vida foram as interrupções de gravidez. "Foram três abortos, no primeiro eu tinha 17 anos, foi no Japão, foi traumático, uma das piores experiências que vivi em toda a minha vida. Nunca tinha ido numa consulta com ginecologista, a primeira vez que entrei num consultório do tipo foi para fazer um aborto", explica.

Ronaldo Fenômeno

O encontro com Ronaldo Fenômeno, segundo relata, foi por acaso, no flat onde ela estava hospedada no Rio. Ela tinha a mesma idade do jogador, 19 anos.

"Ele me convidou para ir a um pagode e, já no dia seguinte, eu estava sendo apresentada como namorada num churrasco de família. Depois, veio o convite para ir à Holanda com Ronaldo. Via no namoro uma forma de ficar famosa. Era por interesse mesmo, não tinha sentimento", entregou.

O namoro chegou ao fim quando o atleta descobriu que ela já havia trabalhado como prostituta.

Após o namoro com Ronaldo, ela não deixou barato. Aproveitou a fama, formou a dupla "As Ronaldinhas", com Nadya Franca, e posou nua para a "Playboy".

As Ronaldinhas fizeram sucesso, chegando a se apresentar em turnê e gravando CDs. Viajaram pela Europa e foram a vários programas de TV, como o "Bom Dia & Cia". Nessa época, Vivi gravou um filme pornô. Junto à aparição na Playboy, ela lucrou cerca de R$ 800 mil na época.

"A primeira cena foi como se meu mundo estivesse acabando. É algo que agride. É o underground da prostituição. A pior coisa para uma mulher", disse ao portal UOL em 2017.

Conversão

Hoje, é evangélica há 10 anos, formada em teologia e missionários em igrejas e nas redes sociais. Já morou no Japão e na Indonésia, onde possui uma churrascaria.

Nascida em Peruíbe, litoral de São Paulo, voltou a morar no Brasil esse ano, em Florianópolis, com seus dois filhos, Kaito, 18 anos, e Manami, de 14.