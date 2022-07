Moda: 3 produções para te ajudar a injetar criatividade nos looks para trabalhar

Sabemos que o ambiente de trabalho pede um modo de vestir específico. É importante sempre ficar de olho no comprimento das peças, evitar decotes, peças justas demais, principalmente porque são desconfortáveis para se passar pelo menos seis a oito horas de jornada laboral.

Porém, mesmo com as limitações é possível acrescentar informação de moda atual no look para o trabalho. Como fazer isso? Aposte em um clássico revisitado com modelagem, cor ou estampa diferentes do que você já se habituou a usar. Sobreposição também são aliados na hora de ser inventivo. Veja nossas apostas e se inspire!

Aposta certa

A calça jeans, aliada de todas as horas, ganha status fashion na versão cargo. E colocar a camisa de alfaiataria por baixo do body dá um super toque criativo. Bolsa e sapatos combinando para arrematar.

Foto: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

Nova cor

O terninho é a escolha certa para um trabalho mais formal. Mas que tal investir em um tom adocicado? Continua elegante! Top terroso harmoniza. Nos pés salto bege.

Foto: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

Detalhes poderosos

Sobrepor o vestido preto básico com uma camisa estampada tira tudo do lugar comum. Se você ainda ajusta com um cintão largo não tem como não fazer bonito.

Foto: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

FICHA TÉCNICA:

Fotos: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: Maria Honório (@mariahonoriio) da 40 Graus Bahia (@40grausbahia)

Todos os looks são da Renner - Shopping Barra (@lojasrenner)