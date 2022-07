Modelo brasileiro é esfaqueado na Turquia e perde pedaço do intestino

O modelo brasileiro Jonas Piazon, de 27 anos, foi esfaqueado e perdeu parte do intestino na Turquia, país onde trabalha. O caso, que aconteceu no final do ano passado, veio à tona agora, após entrevista de Jonas ao Extra.

Segundo o modelo, ele estava deixando uma casa noturna em Istambul, quando viu que um amigo modelo estava sendo atacado por dois homens e, ao tentar, intervir, foi golpeado.

Inicialmente, o corte não era tão profundo, então Jonas recebeu pontos e teve alta. Depois, teve complicações na região e teve que ser internado. Por três dias, não comeu ou bebeu. "Estive entre a vida e a morte", disse ao portal.

Quando tentou retornar ao trabalho, após a alta, não teve sucesso, e resolveu voltar ao Brasil. Nenhuma pessoa havia sido presa pelo crime nesse meio tempo.

"Após 4 anos trabalhando de forma estável, eu pensava que aquela seria minha vida por muitos anos, criando raizes em Istambul. Quando tudo aconteceu foi um grande baque. Tive muitas incertezas, depressão, questionamentos, mas após superar isso entendi que existe um propósito maior em tudo isso", afirma Jonas.

O modelo, então, custeou o próprio tratamento num hospital privado no Rio de Janeiro. Passou por cirurgia, usou bolsa de colostomia por alguns meses, mas agora vê sua cicatriz no abdômen como seu diferencial e não vê a hora de retomar a carreira.

"Estou organizando para viajar em breve, e a expectativa é de retornar ao exterior agora neste segundo semestre. Agradeço a Deus pela oportunidade de passar por tudo isso e sair vivo para contar para outras pessoas sobre superação e minha história. Meus planos foram atrasados, mas não cancelados", disse ao Extra.