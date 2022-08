Modelo Bruno Krupp deixa hospital e vai para presídio por morte de adolescente

O modelo Bruno Krupp, de 25 anos, deixou o Hospital Marcos Moraes e seguiu para uma prisão no Rio de Janeiro na noite do sábado (6). Ele é investigado por atropelar e matar um adolescente.

Segundo o G1, a ida de Krupp para o presídio aconteceu depois de uma confusão entre laudos. O do hospital em que estava internado o liberava para cumprir a prisão preventiva em uma unidade prisional. Já um laudo do médico Bruno Nogueira Teixeira, contratado pela família do modelo, dizia que ele precisava de cuidados de uma UTI e por isso devia continuar internado.

O delegado Aloysio Berardo Falcão de Paula Lopes, da 16ª Delegacia, abriu um novo inquérito para investigar o médico que fez o laudo particular por falsidade ideológica e fraude processual.

Agora, Krupp deve depor sobre o atropelamento de João Gabriel Cardim Guimarães, que morreu na madrugada de domingo (31), depois de ser atingido pela moto pilotada por Krupp. Ele já chegou a ser ouvido antes, mas como testemunha. Na ocasião, a morte do adolescente ainda não tinha sido confirmada e depois a polícia descobriu que o modelo estava sem carteira e em alta velocidade.

A prisão preventiva dele foi decretada no dia 3 de agosto. Ele é investigado por dolo eventual.

Imagens do atropelamento mostram que o adolescente de 16 anos andava na orla da Barra da Tijuca com a mãe, Mariana Cardim de Lima. Eles foram atravessar a avenida fora da faixa de pedestres quando o jovem foi atingido pela moto em alta velocidade. A perna dele foi amputada na hora, indo parar a 50 metros de distância.

Socorrido, João Gabriel passou por cirurgia no Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas morreu em seguida.

Krupp estava em alta velocidade - o limite da via é de 60 km/h - e sem habilitação. Três dias antes, ele foi parado em uma blitz com a mesma moto, que estava sem placa. Ele se negou a passar pelo bafômetro nessa ocasião.

Um quiosqueiro que viu o atropelamento disse que o modelo é conhecido na região. " Aquelas motos barulhentas, passa aqui voado, às vezes passa aqui, e quando a gente olha ele já está bem longe”, disse. As testemunhas estimaram que ele transitava a 150 km/h.