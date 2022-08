Modelo Bruno Krupp é preso em hospital por atropelar e matar adolescente

Após atropelar e matar um adolescente de 16 anos na Barra da Tijuca, o modelo Bruno Krupp, de 25 anos, recebeu mandato de prisão na manhã desta quarta-feira (03).

Enquanto pilotava uma moto em alta velocidade, Bruno Krupp atropelou João Gabriel Cardim, de 16 anos, que atravessava a orla da Barra da Tijuca (RJ) com a mãe.

De acordo com testemunhas presentes no local, a vítima teve uma das pernas amputadas pelo impacto da colisão. João Gabriel foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Vídeo extraído de câmeras de estabelecimentos próximos ao local do acidente flagraram o momento em que Bruno Krupp atropela o adolescente.

Vídeo mostra que Bruno Krupp estava em alta velocidade quando atropelou jovem no Rio de Janeiro pic.twitter.com/Ddlu6qxz9S — Só Mídias (@MidiasSo) August 2, 2022

Bruno Krupp não prestou socorros e abandonou o local no momento do atropelamento. Informações ainda apontaram que o modelo não tinha habilitação e, recentemente, teria se recusado a fazer o teste do bafômetro, ao ser parado por uma blitz.

No momento do acidente, Bruno pilotava uma moto sem placa. Autoridades afirmaram que o ex-namorado de Sarah Poncio também é investigado por estupro e estelionato.