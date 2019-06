Modelo que acusa Neymar de estupro diz que teve apartamento arrombado

(Foto: Reprodução)

O apartamento onde mora a modelo Najila Trindade, mulher que acusa Neymar de estupro, foi arrombado na noite dessa quarta-feira (5). De acordo com a sua advogada, por conta disso, Najila não irá à uma delegacia em São Paulo para depor.

“Está muito abalada com as ameaças e prefere depor na manhã de sexta-feira”, disse a advogada ao site Metrópoles. A modelo está acusando Neymar de estupro e, em entrevista ao SBT Brasil, afirmou que além da violação sexual, também sofreu agressão física.

"Falei 'para, está doendo'. E ele me virou, cometeu o ato. Pedi para ele parar, enquanto ele cometia o ato, e ele continuava batendo na minha bunda, violentamente", relatou Najila.

Ela explicou que Neymar pagou a viagem e sua hospedagem em Paris, com intenção dos dois ficarem juntos. "A gente conversou, conversei com ele como uma pessoa comum, era intuito sexual, era um desejo meu. Ficou até claro para ele isso. Ele perguntou quando eu poderia ir, eu disse 'no momento não posso', questões financeiras, não podia ir. E também questões da agenda e do meu trabalho. E daí ele sugeriu: 'Tá, eu posso resolver isso", conta ela.

A modelo disse ainda que Neymar ficou agressivo quando ela pediu que ele colocasse camisinha antes da relação sexual. Ele não falou nada, mas ignorou o aviso dela para que nada mais acontecesse, já que nenhum dos dois tinha preservativo.