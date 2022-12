Modelo que estava há 9 anos em coma morre; causa não foi divulgada

O modelo Rarison Ricardo, de 34 anos, morreu nesta quarta-feira (30) após passar 9 anos em coma. O rapaz sofreu um acidente em novembro de 2013, em uma rodovia do Amapá e teve traumatismo cranioencefálico.

Desde então, Rarison estava vivendo em estado vegetativo, sendo cuidado pela mãe, a enfermeira Rosely Almeida, 56. Segundo o G1, a mãe do modelo permitiu apenas que o veículo de comunicação tivesse acesso e divulgação de fotos de Rarison para mostrar a situação do filho.

A matriarca da família contou que os custos eram grandes para contratação de médicos, alimentação específica, fraldas, produtos de higiene pessoal. Além disso, Rarison vivia com uma sonda de gastrostomia para se alimentar, já que não conseguia se movimentar sozinho.

Nos 9 anos em que ficou em coma, o modelo passou por vários problemas de saúde, como paradas cardíacas, bactérias, pneumonias e conseguiu sair do coma profundo. A mãe, sempre do lado, acreditava que o filho não iria levantar mais da cama.

“O amor que eu tenho pelo meu filho me faz acreditar que ele vai ter boa qualidade de vida. Algumas pessoas acham que eu acho que ele vai levantar, andar. Eu gostaria desse milagre, mas eu não tenho essa ilusão”, contou.

Nas redes sociais, a família lamentou a morte de Rarison após lutar durante anos em cima da cama. "Profundamente consternadas, as famílias Miranda e Vitória comunicam o falecimento de Rarison Ricardo Miranda Vitória, aos 34 anos, no fim da tarde desta quarta-feira, 30 de novembro, após 9 anos de incansável luta pela vida. Em breve, serão informados local e horário do velório e sepultamento", divulgaram no Facebook.

(Foto: Reprodução / Facebook)