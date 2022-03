Modelo se compara a 'Megamente' após se arrepender de cirurgia indicada por famosa

Procedimentos estéticos são o sonho de muitas mulheres, mas tornam-se pesadelos quando dão errado. É o caso da modelo australiana Jessie Carr, de 21 anos. Ela fez uma cirurgia que consiste em ter cordas invisíveis colocadas acima dos olhos para puxá-los para cima.

A técnica já foi adotada por diversas famosas, como a top model americana Bella Hadid.

O problema foi que, em poucas horas, o procedimento começou a gerar inchaços que pareciam chifres no rosto de Jessie. Com o tempo só piorou: a modelo se disse parecida com Megamente, personagem de famoso desenho animado.

Logo após a cirurgia, que ela classificou como seu "maior arrependimento", Jessie ficou com protuberâncias em na testa, semelhantes a "chifres".

Ela voltou à clínica na semana passada e recebeu duas opções para remover as protuberâncias pelos cirurgiões. Inicialmente, a australiana tentou um procedimento que "dissolve" os fios. Mas os resultados ficaram bem aquém do imaginado. A saída foi partir para a cirurgia.

Os cirurgiões fizeram uma pequena incisão nas laterais de sua cabeça e, após a cirurgia, ela viu as laterais de seu rosto incharem ao tamanho de "duas bolas de golfe". Foi quando veio a comparação ao rosto inconfundível de Megamente.

"Há uma pressão intensa nas minhas têmporas e parece que minha cabeça está prestes a explodir", disse Jessie em um vídeo em sua página do TikTok.

Aos poucos, o rosto de Jessie está voltando ao normal.