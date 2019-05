Modelos baianos fazem sucesso no SPFW 2019

Este ano, o São Paulo Fashion Week foi realizado entre os dias 22 e 27 de abril, na Arca, na Vila Leopoldina, e reuniu mais de 30 marcas e estilistas, a exemplo das grifes estreantes Neriage, Haight e Flavia Aranha, além de nomes já consagrados, como Ronaldo Fraga e João Pimenta. Baianos pisaram e se destacaram na passarela da edição 47 da semana de moda da capital paulista.

O modelo Marcelo Lima, 21 anos, por exemplo, desfilou para nove marcas, como Triya, Piet, Cacete Company, Handred, Amir Slama, Another Place, João Pimenta, Ponto Firme, e sendo, assim, o recordista desta temporada no número de desfiles por profissionais masculinos. Natural de Salvador, ele, que foi descoberto pela One Models Bahia, sente saudade da família, mas acredita que ter ido em busca dos seus sonhos tem sido recompensador. “Eu vim para São Paulo e primeiro na dificuldade de deixar minha mãe, já que lá em casa é só eu e ela. Sinto saudade dela, mas o importante é que estou longe e estou podendo ajudar ela. Isso supera tudo”, contou.

Marcelo Lima no desfile do grife João Pimenta no SPFW N47 (Foto: Zé Takahashi / Agência Fotosite)

Afro Fashion Day

O Afro Fashion Day, projeto do CORREIO realizado em homenagem ao mês da Consciência Negra, é conhecido, no meio da moda, por ser o primeiro degrau para a carreira como modelo de jovens negros da Bahia. Gabriel Pitta, 18, é um desses exemplos. O garoto, também descoberto pela One Models Bahia, é do bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, e desfilou nas edições de 2016 e 2017 do AFD.

Gabriel Pitta abriu o desfile da Patbo no SPFW N47 (Foto: Zé Takahashi / Ag. Fotosite)

Este ano, Gabriel subiu na passarela do São Paulo Fashion Week. Ele acredita que as portas se abriram depois de participar do evento baiano. “O Afro Fashion Day abriu muitas portas para mim e eu aprendi muito. É algo muito profissional, muito semelhante ao São Paulo Fashion Week, tanto a emoção de subir na passarela quanto em relação a estrutura”, afirma Pitta, que abriu o desfile da Patbo e fechou o momento da Handred, além de desfilar para a grife João Pimenta.

A baiana Noriah Santos no desfile da grife Apartamento 03 no SPFW N47 (Foto: Zé Takahashi / Ag. Fotosite)

Noriah Santos, 21, também enxerga o AFD como um ponto de partida para sua carreira como modelo. Ela participou das edições de 2016, 2017 e 2018 do evento do CORREIO pela agência One Models Bahia. Na sua primeira vez no SPFW este ano, a jovem, que saiu da cidade de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, mostrou para que veio e representou cinco grifes (Bobstore, Lucas Leão, Flávia Aranha, Cavalera e Apartamento 03) na passarela da semana de moda da capital paulista. “O São Paulo Fashion Week foi para mim a realização de um grande sonho, o que eu mais almejei desde quando decidi ser modelo. Me sinto muito feliz em ter participado”, declarou Noriah.

Com 18 anos, Josana Santos é outra que representou a Bahia na passarela do SPFW 2019. A jovem foi descoberta pelo scouter Vivaldo Marques, no município de Salinas da Margarida, e foi lançada no Afro Fashion Day 2018. Na semana de moda paulista, ela desfilou pelas marcas BobStore e ModemSdudio.

A modelo Josana Santos estreou na passarela do SPFW durante o desfile da grife Bobstore (Foto: Zé Takahashi / Ag. Fotosite)

“Uso a minha experiência com moda para enxergar além do que as pessoas veem, uma beleza escondida na alma de cada menina. Quero que o mundo conheça a beleza da Bahia e quero dar espaço a todas as meninas negras que eu puder”, ressaltou o scouter.

Vivaldo Marques também foi responsável por levar outra baiana para o mundo da moda. Melissa Moreno, que trabalhava em um salão de beleza no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, desfilou no Afro Fashion Day 2016 e, este ano, estreou no SPFW nos desfiles das marcas Amir Slama e Aluf. Atualmente, ela é agenciada pela Way Model, em São Paulo, após abandonar a carreira de designer de sobrancelha e se mudar para a capital paulista para seguir como modelo.

A modelo baiana Melissa Moreno durante o desfile da marca Aluf (Foto: Zé Takahashi / Ag. Fotosite)