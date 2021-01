Moema Gramacho discursa em homenagem às vítimas da Covid-19 em Lauro

Começou, oficialmente, a segunda gestão da prefeita Moema Gramacho (PT), reeleita para mais quatro anos à frente do Município de Lauro de Freitas. Nesta sexta (1), a petista tomou posse do cargo e fez um discurso em homenagem às vítimas do coronavírus no município. Ao todo, foram 135 vítimas fatais. Além disso, a prefeita prometeu continuidade às obras iniciadas em seu primeiro mandato.

"Começamos um novo mandato, juntos, em 2021, para fazermos muito e urgentemente acabarmos com a covid. Ter a expertise de um médico ao meu lado nos deixa ainda mais esperançosos. Juntos, somos mais fortes", afirmou Moema em seu discurso.

Moema anunciou o programa de fortalecimento econômico e geração de empregos no município, batizado "De mãos dadas com Lauro". É uma das medidas de combate à pandemia que a prefeita quer implementar na cidade. Entre as obras que prometeu dar continuidade neste que é o seu segundo mandato, estão a macrodrenagem do Rio Ipitanga e da Mário Epinghaus, além de uma maternidade e hospital infantil que funcionarão dentro do hospital Menandro de Faria.

Moema é a única mulher a conseguir uma reeleição no estado. Este é o seu quarto mandato à frente da cidade, já que tinha ocupado o cargo de Prefeita entre 2005 e 2013.

Em 2021, o foco da prefeitura é evitar aglomerações no combate à covid-19 e manter a estrutura para assistência à saúde.

"Em relação à vacina, estamos muito ligados ao governo do estado do ponto de vista de fazer o que o estado determinar", diz Moema, que adianta que o município já tem licitações para compra de seringas e agulhas para a imunização.

As barracas de praia, que ficaram fechadas desde o dia 31, para evitar festas de Réveillon, também não devem funcionar aos domingos e feriados. A fiscalização deve ser intensificada para evitar paredões.