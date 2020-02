Mohamed Salah, do Liverpool, entra na mira do Real Madrid

O Real Madrid está de olho em Mohamed Salah, do Liverpool, para a próxima temporada. E estaria, inclusive, disposto a pagar 126 milhões de libras (cerca de R$ 727 milhões) para contar com o atacante. Segundo o jornal Daily Mail, o time espanhol ainda tem como missão vender o galês Gareth Bale - isso ajudaria a pagar pelo o astro egípcio.

A primeira opção do técnico Zinedine Zidane, porém, é Kylian Mbappé, do PSG. Porém, os custos com o francês seriam mais altos e girariam na casa de 250 milhões de libras (mais de R$ 1,4 bilhão), o que assusta e vira um obstáculo ao clube merengue.

Assim, Salah surgiria como uma opção mais barata. O jogador, aliás, tem contrato com os Reds até 2023.